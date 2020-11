Estoril é o novo líder da Segunda Liga

O Estoril Praia venceu o Cova da Piedade, este sábado, e é o novo líder da Segunda Liga. A equipa de Bruno Pinheiro goleou o adversário, por 5-1, em partida em atraso da jornada 8 que foi adiada devido ao número elevado de casos de Covid-19 no plantel do clube de Almada.

O ponta de lança ganês Yakubu Aziz foi a grande figura do jogo, ao marcar três golos. O jogador emprestado pelo Vitória de Guimarães iguala Gonçalo Ramos no topo da tabela dos goleadores da Segunda Liga. Gonçalo iniciou a época na equipa B do Benfica, mas foi, entretanto, promovido à formação principal.

André Vidigal e Clóvis marcaram os outros dois golos do Estoril. João Vieira fez o golo do Cova da Piedade.

A vitória permite ao Estoril ascender ao primeiro lugar do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o Mafra, que cai para segundo. A Académica está na terceira posição, a quatro pontos do líder, à 9.ª jornada.

O Cova da Piedade está no 10.º lugar, com dez pontos e com menos um jogo.