Covid-19 nas cadeias. Presos sem direito a máscara

Não há distribuição de máscaras no interior das cadeias. Os reclusos só as usam quando saem para o exterior ou quando é detetado um surto na cadeia. À Renascença, o Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais argumenta que “a opção" que tomou foi "baseada nas orientações da OMS, que apenas recomendam o uso da máscara em espaços públicos onde haja transmissão de vírus na comunidade -- e as prisões não encaixam nessa definição”.

Rómulo Mateus admite, no entanto, vir a rever a sua posição consoante a evolução da pandemia.

O bastonário da Ordem dos Advogados desafia a que o faça, para segurança de todos. Menezes Leitão revela que “recebeu queixas de advogados que quando reuniam com os seus clientes, estes não usavam proteção, o que representa um risco também para os advogados, já que a máscara só protege se for usada bilateralmente”.

A Associação de Apoio ao Recluso pede também uma mudança da política do Ministério da Justiça.

”As máscaras são um meio importante para impedir a escalada da pandemia nas cadeias”, defende o secretário geral da associação. Vitor Ilharco lembra no entanto que “a medida tem a oposição dos guardas prisionais que invocam razões de segurança”.

O presidente da Associação Nacional de Chefias do Corpo da Guarda Prisional nega qualquer responsabilidade na decisão de não distribuir máscaras pelos reclusos. Embora admitindo que a população prisional “dificilmente aderirá ao uso da máscara”, Hermínio Barradas garante” que os guardas nada têm contra o seu uso “.

Segundo a Direcção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, há neste momento 327 casos ativos de Covid-19 nas cadeias portuguesas, números que incluem reclusos e funcionários. Os casos que mais preocupam Rómulo Mateus são os surtos na cadeia feminina de Tires, onde testaram positivo 158 pessoas, e no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde há 70 reclusos e um guarda prisional infetados.

O Diretor-Geral das cadeias garante, no entanto, que” nenhum dos casos ativos está em estado crítico; todos apresentam sintomas ligeiros ou são mesmo assintomáticos”.