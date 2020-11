Covid-19. Governo já apoiou restaurantes com mais de mil milhões de euros, mas "não vai conseguir acorrer a todas as situações"

O objectivo, segundo Siza Vieira, é de que a maior parte das empresas continue a trabalhar, manter tesouraria e reduzir encargos, mas alerta que "sabemos que não vamos conseguir acorrer a todas as situações”.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, disse este sábado em conferência de imprensa que desde o início da pandemia, ou seja nos últimos nove meses, que o Governo já apoiou o setor da restauração e similares com" mais de mil milhões de euros". Este valor compara com perdes dos agentes económicos, no mesmo período, de 1.860 milhões de euros.

O ministro considerou o estado do setor como grave, mas comparou o caso de Portugal ao de outros países europeus. Segundo Siza Vieira, desde o fim do confinamento que os empresários da restauração não foram obrigados a parar, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, Franca, Áustria ou Hungria.

De seguida, o ministro da Economia desfiou um conjunto de apoios tomado pelo Governo desde o início da pandemia. Em primeiro, de apoio à manutenção do emprego com o lay-off smplificado, e o apoio à retoma progressiva. Depois referiu os 286 milhões de euros de apoio resultantes do não pagamento da TSU.

Siza Vieira mencionou ainda o "programa Adaptar", que depois do desconfinamento foi ativado para a retoma de atividade no setor, e que foi dotado com 12 milhões de euros a fundo perdido.

Houve ainda, segundo o governante, crédito disponibilizado através do Estado ou com garantias do Estado que totalizou os 580 milhões de euros.

A estas medidas, somam-se aquelas que foram anunciadas na semana passada, e em que constam o programa "apoiar.pt" com 200 milhões de euros, e um apoio excecional de 20% da faturação previsível ao longo do ano com um bolo de 25 milhões de euros.

No total, segundio o ministro, houve apoios de 1.103 milhõe de euros para os restaurantes, sendo que mais de 500 mlhões foram a fundo perdido. O valor equipara com os1860 milhões de euros perdidos pelos empresários, que prefazem uma quebra 31% em relação ao mesmo período do ano passado.