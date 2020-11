Covid-19. CIP propõe IVA reduzido para o comércio, restauração e hotelaria

Veja também:



A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) considera que “a segunda vaga da pandemia e a consequente declaração do estado de emergência, veio agravar a situação” do país “de uma forma dramática”.

No caso em concreto dos setores do comércio e da restauração, “a situação reveste-se de particular e extrema preocupação”, uma vez que “muitas empresas” entraram em “situação de insolvência”.

Em comunicado, a CIP acrescenta que o tecido empresarial poderá não resistir às medidas anunciadas pelo Governo para mitigar a propagação da pandemia.

Por isso, é proposto que, “face ao reduzido volume de negócios das empresas, no momento atual, a adoção da taxa reduzida de IVA”, no setor da restauração, “dará um contributo significativo para a manutenção do tecido empresarial e do emprego”.

“A revisão das tabelas do IVA deveria, igualmente, corrigir situações pouco claras e distorções que persistem em diversos casos”, prossegue a nota.

A CIP também considera ser “urgente o reforço e alargamento” das linhas de financiamento a fundo perdido “anunciadas para os setores mais afetados” pela crise económica decorrente da pandemia, de modo a que as empresas “consigam fazer face às despesas fixas inerentes às suas responsabilidades contratuais”.