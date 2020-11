Vítor Poças e a bio-economia

"O setor cresceu mil milhões de euros nas exportações nos últimos oito anos”, enfatiza Vítor Poças, presidente da Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal (AIMMP), “um case-study em Portugal”, alvo de atenção da academia e de congéneres europeus.

A turbulência económica provocada pela pandemia não impede que a marca Associative Design, criada em 2016 pela AIMMP para envolver a produção, esteja presente num dos certames de referência mundial de mobiliário e design, a Dubai Design Week.

A Associative Design é, esta semana, veículo de promoção nos Emirados Árabes Unidos, plataforma de entrada no Médio Oriente e Ásia Ocidental, empresas, produtos e marcas portuguesas e coloca em evidência recursos nacionais como a madeira, cortiça e até mármore em peças para a sala de estar, sala de jantar, cozinha e escritório em espaços marcados pelo compromisso com a sustentabilidade através do uso de matérias-primas naturais.

Como está então o setor em 2020 com o fator pandemia a interromper um ciclo assinalável de crescimento? Como é que uma voz ativa no contexto europeu em vários forúns ligados à indústria e ao design em parceiros europeus da indústria da madeira e mobiliário nacional olha para os desafios do sector e atratividade desta indústria nas novas gerações? Como enfrenta o setor o desafio da Comissão Von der Leyen da descarbonização da economia em 2050?

São questões para Vítor Poças, gestor, empresário, presidente da Associação das Indústrias de Madeira e do Mobiliário.