Renato Sanches dispensado da seleção devido a lesão

Renato Sanches foi dispensado da seleção portuguesa, este sábado, e falhará os encontros com França e Croácia, devido a lesão muscular, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Renato Sanches foi, após realização de exames e avaliação clínica, dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros com a França e Croácia. O jogador foi assim dispensado”, anunciou a FPF, em comunicado publicado no site oficial.

O médio do Lille falha os jogos com a França e com a Croácia, referentes às últimas jornadas do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

Em relação ao particular de quarta-feira com Andorra, que Portugal goleou por 7-0, também na Luz, sai igualmente da lista dos 23 eleitos Domingos Duarte. Entram Raphael Guerreiro e Rúben Neves.

Na seleção francesa, a grande baixa é Kylian Mbappé, que estava em dúvida devido a problemas físico. O avançado do PSG não entra na lista dos 23 eleitos por Didier Deschamps, divulgada pela UEFA.

O encontro entre Portugal e França está marcado para as 19h45, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do alemão Tobias Stieler. Jogo com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.