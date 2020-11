Rui Mendes. “Os artistas estão numa fase muito difícil. Há países onde os teatros já fecharam”

É para o público se rir, explica o ator que no ano passado foi homenageado no Festival de Teatro de Almada . Rui Mendes indica que o público “vai ver o teatro por dentro” , porque esta é uma peça que fala do teatro.

Rui Mendes conta que, “uma hora antes da estreia do Rei Lear, o Constantino Brandão está muito nervoso porque se meteu numa grande alhada sentimental com uma senhora casada. O marido percebeu tudo e ele chega ao teatro perseguido pelo marido. O marido tenta vingar-se e prejudica toda a preparação para a estreia da peça”.

Escrita em 1921, esta peça é uma comédia, diz o ator em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença . Rui Mendes veste o papel de um ator, de seu nome Constantino Brandão, e explica que “Prelúdio ao Rei Lear” é “uma homenagem ao Shakespeare, inspirada no Rei Lear e passa-se no dia em que vai estrear a peça”.

O lado burlesco desta peça é-nos explicada pelo seu encenador, Rodrigo Francisco. O também diretor do teatro indica que o marido enganado “é um professor universitário, especialista em Shakespeare” e que isso confere o lado ainda mais cómico a toda a peça.

Em palco, Rui Mendes vai contracenar com um “elenco jovem”, refere Rodrigo Francisco. André Albuquerque, André Gomes, Érica Rodrigues, Ivo Marçal, João Farraia, João Gadelha, João Tempera e Pedro Walter são os atores que vão partilhar o palco com Mendes.

Pandemia já fechou muitos teatros na Europa

Aos 83 anos, Rui Mendes enfrenta os atuais momentos de pandemia com apreensão. Sublinha que está sempre a lavar as mãos, usa máscara e tem todos os cuidados. “Estamos a viver de facto uma época muito difícil”, aponta o artista, acrescentando que essas dificuldades não afetam só as gentes do teatro, mas “toda a gente”.

“Tenho esperança de que, um dia, o vírus se canse e desapareça! Se remeta à sua insignificância, que não é assim tão pequena como isso!”, desabafa o protagonista da peça “Prelúdio ao Rei Lear”.

Falando em específico da classe artística, Rui Mendes é perentório: “os artistas, os profissionais da cultura estão a passar por uma fase muito difícil e complicada. Já há vários países da Europa onde os teatros fecharam. Em Portugal, felizmente temos os teatros abertos”.

“Continua a haver público”, refere Rui Mendes que espera por ele até dia 22, de terça a sexta-feira às nove da noite e depois, até dia 6 de dezembro, com fins de semana incluídos, para ver comédia “Prelúdio ao Rei Lear”, no Teatro Joaquim Benite, em Almada.