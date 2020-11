De mãos dadas até ao fim. A imagem de um casal de idosos que se tornou viral

Veja também:

No corropio das redes sociais, volta e meia surge uma imagem que nos faz parar. É o caso de uma fotografia partilhada esta sexta-feira pela Unidade de Saúde Local de Matosinhos, no Facebook. Na imagem, a preto e branco, vemos duas mãos que se agarram num gesto de carinho que enterneceu os internautas e que a unidade hospitalar legendou como uma imagem de "amor".

A história da fotografia faz o resto e explica os milhares de "gostos" e partilhas acumuladas em poucas horas.

As duas mãos pertencem a um casal com Covid-19 que deu entrada no Hospital Pedro Hispano "com cerca de 24 horas de diferença" e que, explica a publicação, acabou por morrer com o mesmo intervalo de tempo.

Segundo aquela unidade hospitalar, estiveram internados na Ala O e partiram "em paz", rodeados de "calma, tranquilidade e serenidade".

A imagem terá sido partilhada originalmente pela família, que "pode estar presente com cada um, com todas as medidas de segurança" e, diz aquela página de Facebook, serve para mostrar que, mais do que nunca, "a humanização dos cuidados é muito importante".