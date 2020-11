CNB. Espetáculo "Primeira Vez" estreia à segunda tentativa em Faro

‘Primeira Vez’ é uma criação de dois coreógrafos portugueses: Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal, dois artistas com formações e linguagens de dança distintas. Chama-se ‘Primeira Vez’ por se tratar da sua estreia enquanto coreógrafos na CNB.

O espetáculo chama-se ‘Primeira Vez’, mas é caso para dizer que só à segunda é que foi de vez. Depois de, em outubro, a estreia ter sido cancelada devido a um caso de Covid-19 entre os bailarinos , o novo espetáculo da Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai, neste sábado, subir ao palco do Teatro das Figuras, em Faro.

‘Primeira Vez’ apresenta-se às 21h30, em Faro. “Estas duas novas criações formam um programa que é propositadamente diverso pelo percurso dos coreógrafos”, descreve Sofia Campos nesta entrevista em que revela que depois desta apresentação única em Faro, ‘Primeira Vez’ vai depois ser apresentado em Lisboa, no Teatro Camões, a casa da CNB.

“Como não pudemos estrear em outubro no Teatro Camões, transferimos a estreia absoluta para o Teatro das Figuras em Faro que é parceiro da CNB já de longa data. Voltaremos a Lisboa porque reagendamos este programa para dezembro no Teatro Camões”, diz em primeira mão à Renascença a diretora da CNB.

Natal sem clássico

Neste ano, ao contrário do que já se tornou uma tradição, a CNB não irá apresentar no Natal um clássico da dança. Dadas as atuais circunstâncias, Sofia Campos diz que não era possível preparar o espetáculo que estava programa.