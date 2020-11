Sporting volta a observar promessas da formação

Rúben Amorim, treinador do Sporting, voltou a aproveitar a pausa internacional para observar as principais promessas da formação do clube leonino.

O técnico chamou um total de nove jogadores dos diferentes escalões de formação: Vasco Gaspar, Nicolai Skoglund, Flávio Nazinho, João Daniel, Pedro Marques, Mees de Wit, Hevertton Santos, Tiago Ferreira e Paulo Agostinho.

No boletim clínico continuam a figurar Bruno Tabata, que fez treino condicionado, e Sebastián Coates, que fez apenas tratamento.

O plantel do Sporting volta a treinar no sábado, às 10h00, em Alcochete. O líder do campeonato volta a jogar a 23 de novembro, para a Taça de Portugal, em casa do Sacavenense.