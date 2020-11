Papa Francisco telefona a Joe Biden para congratular Presidente eleito dos EUA

"[Biden] expressou o seu desejo de trabalhar em conjunto [com o Vaticano] na base de uma crença partilhada na dignidade e igualdade de toda a humanidade em tópicos como cuidar dos marginalizados e pobres, responder à crise das alterações climáticas e acolher e integrar imigrantes e refugiados nas nossas comunidades."

Desde 2016, o papado de Francisco entrou em rota de colisão com Trump numa série de temas, incluindo as alterações climáticas, a China, Cuba e a imigração.

O Papa Francisco telefonou esta quinta-feira ao Presidente-eleito dos EUA para lhe oferecer a sua "bênção e parabéns", tentando reconstruir os canais com Washington depois de quatro anos de relações algo contenciosas com a administração de Donald Trump.

Em fevereiro de 2016, quando o republicano Trump ainda era candidato à presidência contra a democrata Hillary Clinton, o Papa Francisco criticou a sua promessa de construir um muro ao longo da fronteira dos EUA com o México, dizendo que um homem que quer construir muros "não é cristão".

Após Trump ter sido eleito em novembro desse ano, Francisco criticou publicamente a sua decisão de retirar os EUA do Acordo do Clima de Paris, que tem como objetivo limitar os níveis de aquecimento global do planeta, bem como a política de separação de famílias de migrantes que entram nos EUA clandestinamente.

Numa entrevista à Reuters em 2018, o Papa expressou tristeza face à decisão de Trump de anular um acordo que o Vaticano ajudou a administração Obama a alcançar para encorajar as trocas comerciais e viagens entre Cuba e os EUA.

Biden, que vai à missa todos os domingos, será o primeiro Presidente norte-americano católico desde John F. Kennedy nos anos 1960.

Os norte-americanos católicos mais conservadores, muitos dos quais votaram Trump, têm defendido que os padres não devem dar comunhão a Biden por causa da sua postura quanto ao aborto.