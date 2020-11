Igreja católica vandalizada na Suécia

A principal igreja católica da cidade de Gotemburgo, na Suécia, foi alvo de um ataque esta sexta-feira, que resultou em danos ao altar, ao ambão e várias outras partes do templo.

Em declarações à Renascença, um paroquiano descreve um cenário terrível.

“Foram cenas trágicas. O altar e as capelas foram atacadas, livros atirados por toda a parte, mobília e símbolos partidos”, diz Daniel Szirànyi.

Segundo a imprensa sueca quem vandalizou a Igreja atacou de forma particular a zona do altar, que sofreu grandes danos. A cadeira do sacerdote foi atirada pelas escadas do altar abaixo e o ambão derrubado.

Daniel Szirànyi explica que esta não é a primeira vez que uma igreja católica é atacada na segunda maior cidade da Suécia.

“Há algumas semanas roubaram crucifixos de três igrejas diferentes, incluindo a nossa. Uma delas foi recuperada agora, mas o Cristo tinha sido retirado da cruz de madeira. Parece tudo muito planeado”, afirma.

O paroquiano conclui que este é “um dia muito triste para os católicos na Suécia.”