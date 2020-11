Adiado curso sobre Mensagem de Fátima

A 15.ª edição do Curso sobre a Mensagem de Fátima foi adiada, devido ao agravamento da situação da pandemia no país, anuncia o Santuário de Fátima em comunicado.

“Embora o Santuário tenha garantidas todas as condições de segurança para a realização de um evento desta natureza, decidiu, de forma responsável e atendendo ao contexto que o país atravessa, adiar a presente edição desta proposta”, refere a nota enviada à Renascença.

O santuário não adianta uma nova data. “Os cerca de 250 inscritos serão pessoalmente contactados a informar da decisão e assim que estiver agendada nova data de realização”, garante.

O curso destina-se aos devotos e peregrinos de Fátima, aos agentes da pastoral dos mais diversos âmbitos, aos colaboradores do santuário ou dos movimentos marianos e aos cristãos interessados em conhecer melhor a espiritualidade de Fátima.

Iria decorrer no Auditório do Centro Pastoral de Paulo VI, que dispõe de 2.106 lugares, garantindo o distanciamento necessário, em cumprimento das normas de segurança determinadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para este tipo de eventos.

A formação divide-se em várias sessões, nas quais são abordados os diversos temas relacionados com Fátima e a sua mensagem, começando com um enquadramento teológico das aparições – significado das mariofanias – e prosseguindo com uma abordagem sobre a importância e o significado permanente de Fátima.

São ainda dados a conhecer os acontecimentos e os protagonistas de Fátima e os formandos são convidados a uma reflexão sobre Maria como intercessora e como expressão da presença materna de Deus e sobre a importância da oração do rosário: o Coração Imaculado de Maria como expressão da compaixão de Deus pelo mundo; a pedagogia do segredo: do medo à esperança; a reparação como convite a participar na ação salvífica de Deus; a consagração como entrega e acolhimento.

A biografia e o perfil espiritual dos videntes de Fátima também são abordados.

A primeira edição do Curso sobre a Mensagem de Fátima aconteceu em junho de 2013.