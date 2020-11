FC Porto continua a preparar Fabril com plantel desfalcado

O FC Porto continuou a preparar, esta sexta-feira, a deslocação ao terreno do Fabril, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, sem os internacionais.

Sérgio Oliveira (Portugal); Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e João Mário (Portugal Sub-21); Evanilson (seleção olímpica do Brasil); Marchesín (Argentina); Mbemba (RD Congo); Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia); Zaidu (Nigéria); Tecatito Corona (México); Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia) estão ao serviço das respetivas seleções.

Para além disso, Sérgio Conceição não contou também com os lesionados Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).

O plantel portista treina novamente no sábado, às 10h30, no Olival. O jogo da Taça de Portugal está marcado para 21 de novembro, às 14h30, no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro.