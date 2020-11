OE 2021. PCP quer contribuição extraordinária sobre seguradoras a financiar SNS

O PCP pretende que seja criada uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador, a vigorar em 2021, para financiar a Saúde, de acordo com uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado que deram entrada no Parlamento esta sexta-feira.

"É criada uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador, a vigorar em 2021, com o objetivo de reforçar os mecanismos de financiamento do serviço nacional de saúde", pode ler-se na proposta do PCP para o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021) que deu hoje entrada no Parlamento.

De acordo com a modelação sugerida pelo PCP para a contribuição, ela deverá incidir "sobre a diferença entre os encargos resultantes dos sinistros reportados em 2020 e os resultantes de sinistros reportados em 2019", com uma taxa aplicável entre 10% a 15% nesta incidência.

Segundo a proposta do PCP, a contribuição sugerida "não é considerada um encargo dedutível para efeitos da determinação do lucro tributável em IRC, mesmo quando contabilizado como gastos do período de tributação".

A contribuição também "não pode ser repercutida nas margens obtidas pelos mediadores de seguros nem nos preços suportados pelos consumidores", defendem os comunistas.