Advogados remetem para mais tarde reações ao depoimento de Marcelo

O advogado Ricardo Sá Fernandes mostrou-se surpreendido, esta quinta-feira, com a publicação, na página da Presidência da República, do depoimento de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o caso de Tancos.

Aos jornalistas que aguardavam no exterior do tribunal de Leiria, após mais uma sessão do julgamento, Sá Fernandes, defensor do major Vasco Brazão, antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) prometeu que vai "ler com atenção” as palavras do Presidente no âmbito do caso do furto das armas dos paióis de Tancos.

“Havia, no fundo, duas questões que estavam colocadas ao senhor Presidente, sobre o que é que se tinha passado naquela reunião em Tancos em que ele esteve presente – suponho que deva ter relatado, com certeza com rigor, aquilo que aconteceu – e saber se depois disso, e antes do desencadear deste processo, que envolve as pessoas da PJM, se teve alguma informação", precisou o advogado.

Também Rui Baleizão, advogado do ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, se mostrou surpreendido com a publicação sem querer prestar declarações.



“Ainda não li as declarações. Nem o sr. Coronel Vieira nem qualquer representante vai fazer qualquer declaração sobre o que o sr. Presidente da República escreveu. A posteriori faremos o comentário adequado.”

A sessão desta quinta-feira foi preenchida com o interrogatório a Bruno Ataíde, o militar do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, que disse em tribunal que João Paulino lhe garantiu que nunca foi mentor nem autor do furto do armamento de Tancos, negando todo e qualquer envolvimento no crime, agindo, apenas, como um informador.