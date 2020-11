Um terço das mortes por Covid-19 foi de idosos em lares

Veja também:

Mais de um terço das mortes por Covid-19 registadas em Portugal foi de idosos residentes em lares. Segundo os números divulgados pela ministra da Saúde, Marta Temido, até ao momento há registo de 1.090 vítimas mortais da doença cujo domicílio era num lar.

No total, desde o início da pandemia morreram 3.250 pessoas.

Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia, a ministra revelou ainda que a taxa de letalidade acima dos 70 anos está, neste momento, nos 9,9%.

A governante disse ainda que estes números justificam manter todas preocupações especiais relativamente a esta faixa etária, sublinhando ainda que, mesmo em pessoas mais novas, ainda não são conhecidos com rigor possíveis sequelas da doença.

A ministra Marta Temido considerou que "a situação do país é grave", em linha do que se verifica noutros países da Europa, e apelou ao cumprimento das restrições definidas no âmbito do estado de emergência.