Pandemia apresenta risco duplo para diabéticos

p>A pandemia de Covid-19 apresenta um risco duplo para os cerca de 1.3 milhões de diabéticos que existem em Portugal.

Na véspera do Dia Mundial de Diabtes, a Renascença falou com a Associação Protetora dos Diabéticos para perceber qual é a principal preocupação deste grupo de risco perante a Covid-19.

O enfermeiro Rui Oliveira, que sofre há mais de 20 anos de diabetes tipo 1, explica que o medo destes doentes é agravado nesta altura. “Tenho medo de contrair Covid e de esta patologia se desenvolver de uma forma mais gravosa, e assusta-me por outro lado que, mesmo que não apanhe Covid, se surgir alguma complicação relacionada com a diabetes ou com a medicação ou falta dela, que não possa ter a assistência correta e que algo que se poderia resolver da forma mais simples antes da pandemia, neste momento tenha um fim que não seja o mais feliz.”

O principal receio de Rui Oliveira é que o seu caso se complique, e que o Serviço Nacional de Saúde responda tarde demais. “Tenho a certeza que neste momento não há resposta dos serviços de saúde como havia antes. Portanto só vão atuar se calhar quando a situação for grave demais. Qualquer tipo de complicação que possa advir da diabetes – porque a diabetes pode afetar os olhos, o rim, o coração – nesta fase da pandemia acho que a resposta que vou ter de lá não vai ser com a qualidade que teria antes da pandemia.”

A diabetes é uma doença controlável, mas no limite a descompensação de um diabético, se não for devidamente tratada, pode levar ao estado de coma e até mesmo à morte. Este é, como se percebe, um grupo de risco, pois quando um diabético é infetado por Covid o quadro clínico pode ser muito mais complicado, como explica o médico José Manuel Boavida, que é também presidente da Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal.

“A percentagem de pessoas infetadas e com diabetes que tiveram de internamento é três vezes superior, dessas é três vezes superior a necessidade de cuidados intensivos e das pessoas totais que foram internadas a mortalidade é três vezes superior às restantes populações. Portanto, as pessoas com diabetes têm de se proteger, têm de saber cuidar de si próprias e têm de evitar deixar-se infetar”, insiste.

“Se tiverem complicações para além da diabetes, obesidade, hipertensão, doença cardíaca ou doença renal, devem confinar-se e devem exigir teletrabalho. Se não têm essas complicações devem perceber se correm perigo de se infetar nos transpores, ou no local de trabalho, e nesse sentido devem pedir, ou exigir, que sejam feitos testes, destes rápidos que podem identificar rapidamente as pessoas que estão assintomáticas e que estão a propagar a doença.”

José Manuel Boavida lembra que cada caso é um caso e que o problema não são as urgências que, sublinha, continuam abertas aos diabéticos. O maior problema, neste momento é o acompanhamento crónico. Adiar uma cirurgia de cataratas não terá grandes riscos, mas se o caso for retinopatia pode ser muito grave, sublinha este especialista.

“Na altura do aparecimento da pandemia o grande medo das pessoas foi a falta de medicamentos e a necessidade de manterem contactos com os seus médicos, com os seus enfermeiros, para poderem tirar alguma dúvida. E foi nesse sentido que a associação se mobilizou desde o primeiro dia, alertando o Governo para a necessidade de haver linhas telefónicas dirigidas, criou uma linha telefónica nacional, que ainda hoje existe, e tentámos sempre aguentar a situação para que as pessoas pudessem aprender a cuidar em plena pandemia”, conclui José Manuel Boavida.

Quem precisar de contactar esta linha deve ligar para o 213816161.