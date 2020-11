Ministério da Saúde promete divulgar dados Covid-19 por concelho na próxima semana

“À medida que a pandemia evolui, as necessidades de informação mudam”, defendeu ontem a DGS.

Marta Temido defendeu que a divulgação dos dados de incidência por concelho, que não são ainda conhecidos, “contribuirá para que todos estejam melhor informados sobre aquilo que é a situação real do local onde residem”.

Os boletins epidemiológicos da próxima semana deverão incluir uma atualização do número de casos de Covid-19 por concelho e a incidência cumulativa a 14 dias de cada município.

Esta tarde, a ministra da Saúde adiantou também que o reforço do sistema de notificação e vigilância epidemiológica (SINAVE) e a melhoria da integração com outros sistemas de saúde, previstos no programa de estabilização económica e social, já estão concluídos.

“Daí decorrerá a atualização de dados quer de casos, quer de recuperados. Mas, sobretudo, passaremos a ter menor disrupção naquilo que é a nossa comunicação”, acrescentou.

Independentemente das incidências das várias regiões do país, Marta Temido deixou um alerta para a “situação grave” que o país atravessa e reforçou a adoção de comportamentos preventivos.