Mais 69 mortos e 6.653 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 69 mortos e 6.653 infetados com Covid-19. Trata-se de um novo máximo de casos infetados em 24 horas.

A região Norte ultrapassa os 100 mil casos, somando desde ontem 4.061 infeções.

Neste momento, a Covid-19 tem uma taxa de letalidade na ordem dos 1,6%, um número que sobe para 9,9% na faixa etária acima dos 70 anos.

Nas últimas 24 horas, 43 vítimas mortais tinham mais de 80 anos, 15 tinham entre 70 e 79 anos, nove entre os 60 e os 69 anos e duas vítimas mortais entre os 50 e os 59 anos.

Em Lisboa e vale do Tejo ha mais 1.733 casos, na zona Centro 626, no Alentejo 114 e no Algarve 86. Já nas regiões autónomas, na Madeira há mais 14 casos e nos Açores 19.

No que diz respeito aos internamentos, há mais cinco pessoas internadas, para um total de 2.799, das quais 388 em unidades de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados em Portugal 204.664 casos, dos quais 117.382 recuperaram e 3.250 morreram.