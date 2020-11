Hospitais privados. 2.495 euros que Estado vai pagar por cada doente Covid "fica aquém do custo"

Veja também:



O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com as ARS Norte e de Lisboa e Vale do Tejo para serem disponibilizadas cerca de 580 camas para [doentes] não Covid e 86 [para pacientes] Covid".

O número mais reduzido de camas para o internamento de doentes Covid é justificado pelo facto de os hospitais privados não estarem preparados para receber estes pacientes em número elevado, uma vez que durante a pandemia mantiveram a sua atividade habitual.



Ainda assim, em declarações à Renascença, Óscar Gaspar fala de uma "nova fase da relação entre o Ministério da Saúde e os hospitais privados", mas ressalva que "isto não tem nada a ver com a questão dos preços ou dos custos".