Covid-19. Restrições nos voos de fora da UE prolongadas até final de novembro

O Governo prolonga, no domingo, por mais 15 dias e até último dia de novembro, medidas restritivas ao tráfego aéreo de fora da União Europeia, como exigir testes negativos à Covid-19 nas 72 horas anteriores ao embarque.

Segundo o despacho do Governo, publicado nesta sexta-feira em Diário da República, este regime restritivo – agora prorrogado, com efeitos a partir de 15 de novembro – pode ser revisto "em qualquer altura, em função da evolução da situação epidemiológica".

O executivo justifica a prorrogação com a tendência de crescimento do número de casos de contágio nas últimas semanas em Portugal e com a evolução epidemiológica atual.

"Importa assim assegurar o regime adequado do tráfego aéreo autorizado em Portugal continental, em face do atual contexto epidemiológico", justifica no diploma.

O tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para os países que integram a União Europeia vai continuar autorizado, assim como dos países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e do Reino Unido.