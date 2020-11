Covid-19. Empresa de Cantanhede desenvolve tratamento promissor com células estaminais

Veja também:

Sediada no Biocant Park, em Cantanhede, a empresa tem já pronto o primeiro lote do medicamento experimental (SLCTmsc02), abrindo caminho à sua utilização como tratamento experimental em contexto hospitalar.

"O medicamento experimental surge como uma solução terapêutica para tratar doentes com Covid-19 em situação grave. A utilização deste tipo de células está já a ser testada noutros países com resultados muito promissores”, justifica o diretor geral da Crioestaminal, André Gomes.

Este medicamento experimental é constituído por doses de 100 milhões de células estaminais mesenquimais (MSCs, na sigla inglesa) do tecido do cordão umbilical, tendo as primeiras doses sido submetidas aos controlos de qualidade que permitiram a validação de todo o processo e a qualificação do mesmo como terapia experimental.

Segundo André Gomes, "este medicamento experimental foi desenvolvido, em tempo recorde, na nova unidade de produção de medicamentos de terapia celular da Crioestaminal" e resultou do esforço da equipa de técnicos e investigadores da empresa ao longo dos últimos meses.

"Estamos, neste momento, em condições de produzir cerca de duas dezenas de doses por semana, com a possibilidade de expandir a produção, se necessário", garantiu.

Contactado pela Renascença, André Gomes explica ainda que “um dos problemas graves nos doentes Covid-19 são as pneumonias severas que são provocadas – em boa parte – pelo nosso próprio sistema imunitário que entra num estado de hiperatividade e estas células têm a capacidade de regular o sistema imunitário.”

“Logo no início de março, surgiram as primeiras publicações de grupos de investigação da China que começaram a usar estas células para tratar doentes com Covid-19 e com bons resultados. Com base nesses resultados, surgiram investigações noutros ponto do mundo, na Europa e nos Estados Unidos, onde decorrem vários ensaios clínicos e nós não podíamos deixar de dar o nosso contributo”, diz ainda, deixando claro que "resultados de estudos clínicos recentes revelaram uma reversão notável dos sintomas, com melhoria significativa da função pulmonar e de outros sintomas dos doentes em estado mais grave, com redução do tempo de internamento em cuidados intensivos".

No seu entender, "apesar de estes estudos terem sido conduzidos num número ainda restrito de doentes, os resultados favoráveis obtidos sugerem que as MSCs do tecido do cordão umbilical podem constituir uma nova estratégia terapêutica para o tratamento desta doença".