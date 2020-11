OMS define 2021 como o Ano Internacional dos Profissionais de Saúde e Cuidadores

Veja também:

O próximo ano vai ser o Ano Internacional dos Profissionais de Saúde e Cuidadores, decidiu a Assembleia Mundial da Saúde, que terminou esta sexta-feira.

Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde querem reconhecer em 2021 "a dedicação e o sacrifício de milhões de profissionais de saúde e cuidadores na linha da frente da pandemia de Covid-19" e o seu "papel essencial na garantia da saúde e da prosperidade".

Esta decisão "aponta uma direção clara sobre o consenso e as ações necessárias para os profissionais de saúde e dos cuidados. A OMS apela a todos os seus estados-membros, instituições financeiras internacionais, iniciativas de saúde globais e parceiros para investirem na prontidão dos seus trabalhadores e educação para gerir a pandemia, manter os serviuços de saúde e preparar a vacina da Covid-19", afirmou o diretor do Departamento do Trabalho da OMS, Jim Campbell.

Os Estados-membros da Assembleia apelaram ainda ao reforço da aplicação do código global sobre o recrutamento internacional do pessoal de saúde, reconhecendo o aumento da migração de trabalhadores da área da saúde.