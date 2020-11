Covid-19. Europa avança com “exército da saúde” para os cuidados intensivos

A Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos (ESICM, na sigla em inglês) lançou um programa de formação para profissionais de saúde que não costumam trabalhar nos cuidados intensivos, com vista a reforçar este setor.

O objetivo é criar um "exército da saúde" para ajudar as unidades de cuidados intensivos a lidar com novos surtos de Covid-19 nos 27 Estados-membros da União Europeia e no Reino Unido.

Com a Europa mergulhada na segunda vaga da pandemia e as unidades de cuidados intensivos sob enorme pressão, o programa visa dar formação a médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde e outros trabalhadores do setor que normalmente não intervêm nos cuidados intensivos, mas que pretendem adquirir conhecimentos para ajudar nessa área.