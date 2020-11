Autoridades eleitorais confirmam: "foram as mais seguras da História norte-americana"

As autoridades eleitorais norte-americanas dizem não ter encontrado quaisquer indícios de fraude nas eleições de 3 de novembro, em que o democrata Joe Biden derrotou o presidente e candidato republicano, Donald Trump.

Em comunicado conjunto, divulgado esta quinta-feira, as entidades nacionais e estaduais responsáveis pela idoneidade do ato eleitoral, contrariam as acusações do Partido Republicano e da administração Trump, assegurando que "as eleições de 3 de novembro foram as mais seguras da história americana" e que não há provas que sustentem as suspeitas de que tenha havido extravio ou alteração de boletins de votos, ou de que os sistemas de votação tenham sido corrompidos nas eleições.