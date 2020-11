Honda Crosstar. Dizem que é uma espécie de "Jazz" prático e eficaz

Com um aspecto mais robusto do que o Jazz, este Crosstar apresenta um pára-choques saliente, com uma grelha de dimensão maior que o Jazz, e os faróis de nevoeiro estão encaixados em enormes plásticos pretos.

"Clean" poderia definir a filosofia do interior deste Honda Crosstar. Não é propriamente despido, mas tudo parece servir o objectivo último da funcionalidade, com conforto. Nota positiva para a posição de condução, para a visibilidade, apesar de existirem dois pilares da carroçaria no campo de visão do condutor, um mais próximo, e outro que termina só no fim do tablier. Esta opção permite uma luminosidade no interior, bastante agradável.

O quadrante é de pequenas dimensões, cerca de 5 polegadas, e o ecrã multifunções no tablier é pouco maior.

Nota positiva igualmente para os materiais utilizados, nomeadamente no tablier, com toque de tecido resistente, mas não agressivo.

Para além da boa posição de condução, para que contribuem os bancos, apesar de simples, o espaço interior constitui um outro atributo. Embora tenha cinco lugares, podemos dizer que em conforto, quatro é o ideal. Até porque o espaço de bagageira, é de 304 litros, podendo esticar até aos 1200 com a ajuda do "rebatimento" dos bancos. As baterias são responsáveis por meia centena de litros de capacidade na bagageira.

Este modelo dispõe ainda de dois porta luvas, sobrepostos.

Motor