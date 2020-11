Tiago Machado regressa à Rádio Popular-Boavista

Tiago Machado vai competir em 2021 ao serviço da Rádio Popular-Boavista (RPB), anunciou a equipa de ciclismo.

O ciclista português, de 35 anos, deixa a Efapel para regressar à equipa que o lançou como profissional. Citado pelo Facebook oficial da RPB, Machado prometeu "dar tudo para merecer a aposta".

"Não escondo que tenho o Boavista no meu coração. Foi aqui que aprendi a sofrer, a ganhar e a trabalhar para uma equipa. A responsabilidade é grande, a Rádio Popular-Boavista é uma das melhores formações do ciclismo nacional e envergar esta camisola obriga-nos a estar sempre na linha da frente. É uma grande alegria poder voltar a uma equipa que me ajudou a crescer no desporto", afirmou o ciclista famalicense.



O diretor desportivo da RPB, José Santos, salientou que Tiago Machado "é um grande ciclista" e acredita que "a sua experiência vai ser útil para uma equipa que, em 2021 apostará forte na juventude".

"Nunca escondi o apreço pelo Tiago. É um ciclista de raça, sempre disponível para dar o máximo em prol de uma equipa. No Boavista, ao longo de muitos anos, foi um dos ciclistas que mais nos marcou, pela generosidade no esforço e por ser um lutador. Estou contente por termos chegado a acordo", salientou o dirigente boavisteiro.



Tiago Machado representou o Boavista entre 2005 e 2009. As boas prestações valeram-lhe o salto para o estrangeiro, para a Radioshack (agora Trek-Segafredo). Representou, depois, a NetApp-Endura (agora Bora-Hensgrohe) e a Katusha, antes de regressar a Portugal, para a Sporting-Tavira. Em 2020, Machado competiu pela Efapel.