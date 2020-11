Fonte Bastardo vence, mas cai na Taça Challenge

A Fonte do Bastardo derrotou por 3-2 o Ziraat Bankasi, em Ancara, um resultado insuficiente para anular a derrota por 3-1 há dois dias, também na capital turca, nos 16 avos de final da Challenge Cup de voleibol.

Ambos os jogos se realizaram em Ancara por acordo das duas equipas, que assim reduziram custos de deslocações e limitaram riscos sanitários, no contexto da pandemia de covid-19.

A equipa terceirense, que hoje fez o jogo 'em casa', voltou ao pavilhão 48 horas depois da derrota na primeira mão sabendo que tinha a muito difícil missão de ganhar por pelo menos dois 'sets' de diferença, para continuar a discutir o acesso aos 'oitavos'.

Não o conseguiu, mas sai com o prestígio intacto, já que lutou pelo resultado do princípio ao fim e, mesmo com a eliminatória perdida, 'fez questão' de ganhar o quinto 'set'.

A formação dos Açores começou a ganhar por 25-23 e depois perdeu por 21-25, para se adiantar de novo, com 27-25. O domínio alternado foi a nota, nesta fase inicial do jogo, em que se percebia que a eliminatória poderia pender para qualquer dos lados.

O quarto 'set', que se sabia então essencial, foi o mais disputado e o mais longo, com 33 minutos. Acabou por pender para os turcos, por 25-22. A Fonte do Bastardo chegou a estar a perder por seis pontos, mas depois aproximou~se bastante no marcador, sempre a acreditar nas suas capacidades.

Já em ação apenas pelo prestígio, a Fonte do Bastardo triunfou no último parcial, por 15-9.

Antony Gonçalves foi hoje o melhor marcador da Fonte do Bastardo, com 19 pontos e 10 'breaks', enquanto que o sempre pendular Caique Silva fez no jogo 18-9.

Para os oitavos de final da Challenge Cup apuraram-se duas equipas portuguesas, Sporting e Benfica. Os 'leões' jogarão contra o vencedor da eliminatória entre o VK Lvi Praga e o RTU-R Jurmala, e o Benfica contra o HallBank Ankara.