Ricardo Soares apresentado no Gil Vicente para "uma época tranquila"

Ricardo Soares foi apresentado, esta sexta-feira, como treinador do Gil Vicente e explicou que o objetivo é consolidar o clube na I Liga.

Em conferência de imprensa, o ex-treinador do Moreirense, que assinou até ao final da temporada, salientou que pretende "acrescentar estabilidade" para que o Gil seja "cada vez mais um clube da I Liga":

"O Gil Vicente é um clube organizado, com história, apetecível para qualquer treinador. Conheço bem a equipa, sabemos o que nos espera. Vimos com espírito de missão para fazer uma época tranquila, que vá ao encontro dos objetivos do clube, com muito trabalho e empenho."