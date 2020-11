Plantel do Vitória de Setúbal faz novo protesto. Presidente solidário com a equipa

A equipa de futebol do Vitória de Setúbal realizou, esta sexta-feira, mais um protesto, antes do jogo contra o Moura, no Campeonato de Portugal, devido aos salários em atraso.

A equipa esteve imóvel durante o primeiro minuto de jogo, com uma tarja no banco de suplentes. A equipa tem três meses de salários em atraso. Em entrevista a Bola Branca, o presidente do clube, Paulo Rodrigues, coloca-se ao lado dos jogadores.

"Estou sempre com a equipa de futebol. Amo o Vitória e estou sempre solidário com eles, façam protesto, ou não. Viemos com o propósito de salvar a SAD e o clube, trabalhamos com esse propósito, mas não nos têm deixado. Esse é o grave problema. Há pessoas na SAD a manipular e que estão contra a direção, mas sempre fui frontal com os jogadores e tive várias reuniões com os capitães em que sempre fui claro e direto", disse.

O responsável explica que há já um investidor à vista para poder resolver os problemas financeiros do clube, mas a ameaça de uma possível destituição da direção coloca o investimento em dúvida.

"Os sócios têm de perceber se querem vender a SAD, ou fazer insolvência. Ou fazem uma assembleia-geral, ou nós também podemos marcar. Ganhamos as eleições a 18 de outubro, tomamos posse a 5 de novembro e no dia 6 já havia um grupo de sócios que quer a destituição. Os investidores, assim, afastam-se porque já não acreditam, não sabem se vamos ser nós a continuar, ficam indecisos. O presidente da AG já nos disse que vai marcar uma assembleia de destituição e pode prejudicar", admite.

O clube sadino garantiu a manutenção na I Liga desportivamente, mas foi despromovido ao Campeonato de Portugal, por não ter cumprido os requisitos financeiros necessários.