Uruguai vence Colômbia com golo de Darwin Nuñez

O Uruguai venceu, esta sexta-feira, em casa da Colômbia, por 3-0, com um dos golos a ser apontado pelo avançado do Benfica, Darwin Nuñez.

Edison Cavani apontou o primeiro da seleção uruguaia, aos 5 minutos de jogo, com os últimos dois golos a surgir já no segundo tempo.

Luis Suárez, de penálti, apontou o segundo, aos 54 minutos, e Darwin Nuñez, que foi lançado no jogo ao intervalo, fechou o resultado, aos 73 minutos de jogo, com um remate de fora da área.

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, jogou com Matheus Uribe a titular e Luis Díaz a sair do banco de suplentes ainda no primeiro tempo. No final do encontro, Yerry Mina foi expulso por acumulação de amarelos, aos 90 minutos.

Com este resultado, o Uruguai sobe ao quarto lugar, posição de qualificação direta para fase final do Mundial 2022, com seis pontos. A Colômbia somou a primeira derrota, ao terceiro jogo e soma quatro pontos.