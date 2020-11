Selecionador da Geórgia demite-se após falhar Euro 2020

Vladimir Weiss anunciou a demissão do cargo de selecionador da Geórgia, depois de falhar a qualificação para o Euro 2020.

A Geórgia perdeu com a Macedónia do Norte, por 1-2, na final do "play-off" de qualificação para a fase final do Europeu. Após a partida, em conferência de imprensa, Vladimir Weiss apresentou a demissão.

"Queríamos fazer os georgianos felizes, mas perdemos. Peço desculpa aos jogadores, à Federação, aos jornalistas, aos adeptos. O meu tempo aqui acabou. Quero agradecer a todos. Termino agora cinco anos bons da minha fida, que não foram fáceis. Podem esperar um novo treinador depois destes dois jogos [meias-finais e final do "play-off"] e a Federação da Geórgia deve trazer um novo treinador que traga à equipa novo espírito e nova esperança", declarou o técnico eslovaco, de 56 anos.

Vladimir Weiss era selecionador da Geórgia desde 2016. Em 41 jogos, obteve 13 vitórias. Deixa a Geórgia na liderança do grupo 2 da Liga C da Liga das Nações, com seis pontos (os mesmos da Macedónia do Norte, que é segunda), o que pode valer uma subida à segunda divisão.

Curiosamente, o filho de Vladimir Weiss, que tem exatamente o mesmo nome, conseguiu mesmo o apuramento para o Euro 2020. A Eslováquia bateu a Irlanda do Norte, fora, por 1-2. Weiss não jogou, devido a lesão.