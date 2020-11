Nuno Espírito Santo eleito treinador do mês da Premier League

Nuno Espírito Santo venceu o prémio de melhor treinador de outubro da Premier League.

Sob o comando do técnico português, o Wolverhampton Wanderers venceu três dos quatro encontros que disputou no mês em questão, empatou outro (1-1 com o Newcastle) e só sofreu um golo.

Ao fim de oito jornadas, o Wolves encontra-se no nono lugar do campeonato inglês, com 13 pontos, os mesmos do Everton, que é sétimo, e a dois do Chelsea, quinto classificado. O Leicester é líder, com 18 pontos.

Esta é a terceira vez que Nuno Espírito Santo vence a distinção mensal. Para arrecadar o prémio, o técnico do Wolves bateu a concorrência de Ralph Hasenhuttl (Southampton), David Moyes (West Ham), Dean Smith (Aston Villa) e do compatriota José Mourinho (Tottenham).