Lesão tira Neymar da visita do Brasil ao Uruguai

Neymar vai falhar, devido a lesão, o próximo do jogo de qualificação do Brasil para o Mundial 2022, frente ao Uruguai, agendado para terça-feira.

A confirmação foi dada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O avançado do Paris Saint-Germain contraiu uma lesão na virilha num jogo da Liga dos Campeões, e não viajará para Montevideu.

Na semana passada, o treinador do PSG, Thomas Tuchel, afirmou que seria "impossível" para Neymar jogar pelo Brasil enquanto recuperava da lesão. Porém, o selecionador brasileiro, Tite, insistiu em convocá-lo.

Neymar já era baixa certa para a receção à Venezuela, marcada para as 00h30 desta sexta-feira para sábado. Como precaução, Tite já chamou Pedro, do Flamengo, para colmatar a provável ausência do "10".