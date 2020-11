Jogador de Mourinho vence prémio de melhor do mês da Premier League

Heung-min Son, do Tottenham, de José Mourinho, foi eleito o melhor jogador de outubro da Premier League.

O avançado sul-coreano, de 28 anos, marcou quatro golos e fez duas assistências no mês em causa, tendo feito o gosto ao pé nos três jogos que o Tottenham disputou. Os Spurs venceram dois e empataram outro, com uma goleada das antigas (1-6) ao Manchester United incluída.

Entretanto, o Tottenham ganhou mais duas partidas, o que coloca a equipa orientada por José Mourinho no segundo lugar do campeonato inglês, com 17 pontos, menos um que o atual líder, o Leicester City.