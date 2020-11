Verstappen lidera treinos livres na Turquia

Max Verstappen, holandês da Red Bull, foi o mais rápido das duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Turquia, em Istambul.

O dia fica marcado pela dificuldade dos pilotos em conseguir aderência no novo asfalto do circuito, com diversas saídas de pista dos pilotos, incluíndo os Mercedes conduzidos por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

A sessão da manhã foi dominada pelos Red Bull: Verstappen registou a volta mais rápida, com 1:35.077s, seguido do colega de equipa Alexander Albon, a 0.241s de distância. Charles Leclerc fechou o pódio.

À tarde, Verstappen foi novamente o mais rápido, com 1.28.330s, seguido de Leclerc, da Ferrari, a quase meio segundo de distância. Valtteri Bottas fechou op "top-3" e Hamilton ficou em quarto, a 0.850s de distância para Verstappen.