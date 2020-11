Seleção na máxima força na véspera da receção à França

Fernando Santos teve todos os jogadores à disposição, esta sexta-feira, no último treino da seleção nacional de preparação para a receção à França, a contar para a quinta jornada do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

Segundo foi possível verificar nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os 25 jogadores convocados treinaram no relvado e sem limitações. No dia anterior, os titulares da goleada (7-0) a Andorra, exceto Pedro Neto, e Cristiano Ronaldo fizeram trabalho de recuperação.

Portugal lidera o grupo 3, com 10 pontos, os mesmos da França, mas melhor diferença de golos (9-1 com 7-3). Em terceiro, está a Croácia, com três pontos. A Suécia está em último, sem qualquer ponto somado.

O Portugal-França está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. Com arbitragem do alemão Tobias Stieler, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.