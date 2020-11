Respeito sem subserviência. Fernando Santos traça o plano para derrotar a França

Fernando Santos não espera qualquer outro resultado que não a vitória, na receção da seleção nacional à França, no sábado, a contar para a quinta jornada do grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta sexta-feira, o selecionador nacional salientou que Portugal vai respeitar os franceses, mas sem ser subserviente, sempre com o objetivo de ganhar.

"É uma final, é para ganhar. Pode não ser uma final absoluta, mas é decisivo no caso de vitória de uma das equipas e queremos puxar a balança para o nosso lado. Temos de estar concentrados, não fugir à nossa matriz de jogo. Espero um grande jogo, duas equipas que vão jogar para ganhar, respeitar-se uma à outra sem subserviência", afirmou.

Seleções "muito próximas" e ansiosas

Fernando Santos acredita que "as duas equipas estão muito próximas em termos de qualidade", contudo, reiterou confiança nos jogadores portugueses. O jogo é decisivo, contudo, o selecionador lembrou que tanto França como Portugal "já passaram por muitos jogos decisivos para serem campeão do mundo e campeão da Europa", respetivamente.

Apesar disso, Fernando Santos aprecia o peso da ansiedade "num bom sentido", por considerar que é subproduto da responsabilidade:

"Equipas que disputam finais e participam nas fases finais com grande regularidade estão sempre sob pressão e ansiedade. Mesmo em jogos mais fáceis há sempre ansiedade, porque se perdem um jogo é logo um grande escândalo. Não falo de ansiedade de estarem a tremer por todos os lados. A ansiedade num bom sentido não faz mal a ninguém."

A única verdade matemática no futebol

O selecionador nacional voltou, ainda, a rejeitar a ideia de que seja um treinador de pendor defensivo: "A minha proposta é ganhar."

"A primeira condição é marcar golos. Sabemos é que estamos mais perto de ganhar quando não sofremos. Essa é a única verdade no futebol: quem não sofre não perde. Agora, não partimos dessa base. O nosso objetivo claro e que está sempre escrito no quadro é ganhar", sublinhou.

O Portugal-França está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. Com arbitragem do alemão Tobias Stieler, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.