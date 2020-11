Lloris destaca novos talentos na seleção. "Portugal não é só Ronaldo"

Hugo Lloris, capitão da seleção francesa, acredita que o poderio da seleção portuguesa vai muito para lá de Cristiano Ronaldo e destaca a qualidade dos novos talentos que surgem na equipa de Fernando Santos.

"Temos grande respeito por esta grande nação do futebol, há uma geração com grande talento que dá muita energia, tem muita ambição. É uma seleção forte, experiente, com energia e novos talentos a rebentar por todo o lado. Vai ser um grande jogo com grandes jogadores dos dois lados . É o género de jogo que queremos jogar", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O guarda-redes do Tottenham diz que a resposta da seleção francesa para parar Cristiano Ronaldo será coletiva: "A resposta vai ser sempre coletiva. Quando defrontamos jogador como Ronaldo temos de estar ao nosso melhor nível. É um exemplo por longevidade, estatística, resultados alcançados. É dos maiores. Mas Portugal não é só Ronaldo, é um coletivo pelo qual temos grande respeito. Temos de estar no nosso melhor nível".

A seleção francesa vai jogar contra Portugal depois de uma derrota contra a Finlândia, um resultado que Lloris não esconde que afetou a moral da equipa.

"Muita deceção, a equipa ficou afetada, o positivo é que temos agora um jogo muito importante. Já fizemos a análise do jogo. É sempre importante questionar-nos no plano individual e coletivo, ver as responsabilidades que temos. É óbvio que perder com a Finlândia é uma deceção, mas temos de responder, estar bem amanhã", termina.