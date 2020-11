José Fonte quer "resolver tudo já"

José Fonte quer arrumar o mais cedo possível o apuramento para a "final four" da Liga das Nações. Para isso, Portugal terá de derrotar a França.

"Estaremos focados acima de tudo em ganhar e resolver tudo já", declarou o central do Lille, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida da quinta jornada do grupo 3.

Apesar disso, Fonte salientou que o encontro não traz "mais ou menos pressão", uma vez que os jogadores da seleção nacional estão "habituados a jogos deste nível e desta magnitude". O que importa é vencer:

"É um jogo decisivo, sabemos que se ganharmos está feito. Queremos esse resultado. Estamos cientes da qualidade dos jogadores [franceses]. Temos de estar concentrados, muito sólidos e jogar em equipa."



Folha limpa coletiva e uma ameaça chamada Mbappé

Portugal não sofre golos há cinco jogos. Entretanto, já jogou com seleções poderosas, como França e Espanha. José Fonte explicou que o registo "deve-se à equipa no global, não só aos defesas".

"Os médios e os avançados também são muito importantes. Quando não se sofre golos, está-se sempre mais perto de ganhar. O míster [Fernando Santos] bate sempre na mesma tecla", salientou o central.

Golos são a especialidade de Kylian Mbappé, que continua em dúvida. José Fonte não esconde que, se o avançado do PSG jogar, "será sempre diferente", dado que "é um dos melhores jogadores a nível mundial".

"O Mbappé é um jogador que pode fazer a diferença, mas a França tem muitos grandes jogadores, não estamos focados só num. E coletivamente também são muito fortes", avisou o defesa português, de 36 anos.

O Portugal-França está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. Com arbitragem do alemão Tobias Stieler, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.