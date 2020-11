Deschamps: "Não viemos a Portugal para nos rebaixarmos"

Didier Deschamps, selecionador francês, espera que a sua equipa consiga marcar golos contra Portugal, depois do empate a zero entre as duas equipas há um mês, em Paris.

O técnico, em conferência de imprensa, diz que a França não está em Lisboa para se rebaixar e conceder a vitória à equipa portuguesa. Em disputa está um lugar na "final-four" da Liga das Nações.

"Portugal vai fazer tudo para ganhar e nós também. Prever o que possa vir a acontecer é difícil. Provavelmente vai ser similar ao que tivemos, com as equipas muito táticas. Há um mês não houve golos, espero que para nós haja. Podemos ter intenções, mas não garante o sucesso. As intenções vão estar lá. Não vimos cá para nos rebaixarmos. Vamos jogar de forma a criar problemas ao adversário, ter posse e ser eficazes. As duas equipas estiveram bem em outubro, amanhã logo se verá", afirma.

Deschamps apontou a seleção portuguesa como "uma das melhores do mundo, muito sólida, organizada, com várias opções ofensivas, que faz muito golos e que joga frequentemente no mesmo sistema".

"É uma equipa completa. Por alguma razão é a campeã da Europa e ganhou a primeira edição da Liga das Nações", reforçou, antes de falar de Cristiano Ronaldo: "Faz parte dos melhores do mundo há muitos anos, pelo que fez e continua a fazer. Mantém-se ao mais alto nível e continua ávido de alcançar mais recordes."

A seleção francesa chega ao jogo contra a equipa portuguesa depois de uma derrota contra a Finlância, em casa: "Nunca poderia ter um sorriso depois de uma derrota. Estávamos mobilizados, não correu como queríamos. O adversário impôs muito rigor e agressividade defensiva. Se nos vai servir de lição? Talvez. Mas é outro adversário, outro contexto. Portugal também sabe porque está aqui. E se houver uma vitória é decisivo, eu sei e eles também".

Kylian Mbappé, figura da seleção francesa, está em dúvida e o próprio Deschamps esclarece que a decisão sobre a sua utilização ainda não está tomada.

"Vai fazer a primeira parte do treino e depois vamos ver, vou esperar o que acontece no treino e fazer o ponto da situação amanhã de manhã, antes de tomar decisões", termina.