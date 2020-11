Dalot antecipa Chipre: "Se vencermos, estaremos na fase final do Europeu"

Diogo Dalot, lateral da seleção nacional sub-21, está ciente que, caso Portugal bata o Chipre na próxima jornada, qualifica-se para a fase final do Campeonato da Europa do escalão.

"Estamos focados no jogo com o Chipre e vamos carregar com tudo nesse jogo porque sabemos que, ao vencê-lo, estaremos apurados para a fase final", disse, em declarações aos meios da federação.

O defesa do AC Milan destaca o crescimento da equipa, à medida que os jogadores vão tendo mais minutos enquanto equipa.

"À medida de que vamos tendo mais jogos, estágios e momentos juntos, é normal que o grupo se torne mais unido, entrosado e tranquilo. Agora, é tentar evoluir isso ao máximo para podermos estar ao melhor nível na fase final [do Europeu]", afirmou.

Os sub-21 defrontam o Chipre no domingo, no jogo da penúltima jornada da ronda de qualificação para o Europeu. Portugal ocupa o segundo lugar no grupo G, com 21 pontos, a três da Holanda, com quem vai discutir o primeiro lugar na quarta-feira.