Ben Yedder testa positivo à Covid-19 e falha Portugal-França

Wissam Ben Yedder testou positivo à Covid-19 e vai falhar o Portugal-França, a contar para a quinta ronda do grupo 3 da Liga das Nações, informou, esta sexta-feira, a Federação Francesa de Futebol (FFF).

O avançado do Mónaco, de 30 anos, já não participou no treino da seleção francesa de quinta-feira à tarde, no Stade de France, e foi colocado em isolamento ao início da tarde, em Enghien-les-Bains.

Ben Yedder também falhará a receção da França à Suécia, relativa à última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

O Portugal-França está marcado para sábado, às 19h45, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.