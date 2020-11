Santos confirma que "está tudo acertado" para que Lucas Veríssimo reforce o Benfica

O presidente do Santos confirma que "está tudo acertado" para que Lucas Veríssimo seja jogador do Benfica em janeiro.

Em declarações ao jornal "O Jogo", Orlando Rollo acrescenta que "só falta a aprovação do Conselho Diretivo" do Santos. Isto porque Rollo preside ao clube de forma interina, uma vez que há eleições marcadas para o próximo dia 12 de dezembro.

De acordo com a referida publicação, a proposta do Benfica contempla um empréstimo com cláusula de compra obrigatória no final, por cerca de sete milhões de euros.

A chegada do brasileiro Lucas Veríssimo, de 25 anos, poderá implicar a saída de um dos centrais às ordens de Jorge Jesus. Ferro, que soma apenas 16 minutos de jogo (o reforço Todibo também ainda não jogou, mas isso deve-se a lesão), parece ser o principal candidato.