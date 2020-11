PSP conclui que ataque ao autocarro do Benfica partiu da claque "No Name Boys"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma, numa nota publicada, que o ataque ao autocarro do Benfica, a 4 junho, foi levado a cabo por elementos da claque do clube "No Name Boys".

"Durante a investigação foi possível apurar que, após o encontro entre as equipas do Benfica e do Tondela, um grupo de indivíduos pertencente aos No Name Boys, orquestrou o ataque ao autocarro do SL Benfica, através do arremesso de pedras", pode ler-se.