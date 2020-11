Paulo Madeira lembra currículo de Otamendi e aconselha Ferro a sair do Benfica

Paulo Madeira confia que Otamendi tem qualidade e experiência suficientes para superar o mau início no Benfica e aconselha Ferro a sair.

Os problemas defensivos do Benfica têm sido um verdadeiro quebra-cabeças para Jorge Jesus, principalmente com Otamendi, que tem sido um dos mais visados pelos críticos face ao número de erros que tem somado nos últimos encontros. Em entrevista Bola Branca, Paulo Madeira reconhece o mau arranque do central, mas lembra que a carreira do argentino não se resume aos jogos já disputados pelo Benfica.

"Pôr-se em causa a qualidade de um jogador quando se olha para o seu currículo, e milhares gostariam de ter metade desse currículo. Tenho de concordar que não tem estado bem nalguns lances, mas estou convencido que isso vai mudar e tudo voltará à normalidade", afirma o antigo capitão das águias.