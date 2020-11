Lena d’Água: “Tivemos de baixar os nossos 'cachets' para não deixar ninguém de fora”

Lena d’Água admite que, quando há uns meses, viu que o seu concerto estava marcado para meio da semana, numa quarta-feira, ficou renitente. Agora, no contexto de estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19, até acabou por calhar bem, diz a cantora, que sobe ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa no dia 18, às 20h00.

Este é o segundo concerto do ciclo organizado pelos Produtores Associados, e para Lena D’Água que está a assinalar 45 anos de carreira tem um sabor especial. Ao programa Ensaio Geral da Renascença, a artista é categórica ao afirmar que “vai ser importantíssimo”.

Lena d’Água, que lançou em 2019 um novo disco, explica: “Temos feitos alguns concertos, poucos, com poucas pessoas, mas que têm sido maravilhosos. Sentimo-nos ‘resistência’, tanto nós em cima do palco, como aqueles que se atrevem a ir aos nossos concertos. Precisamos deles, como eles precisam de nós”, conclui a artista.

No concerto, Lena d’Água irá interpretar canções do disco ‘Desalmadamente’, mas também recordar clássicos do seu reportório como “Sempre que o amor me quiser” ou “Demagogia”. A cantora está em particular satisfeita por atuar no palco de um teatro.

“Eu adoro teatros. Há muitos anos que sonhava em fazer só concertos em teatros. Houve muitos anos em que fomos obrigados, enfim, era o que havia, a fazer concertos em pavilhões. Era a coisa mais horrível que se pode imaginar!”