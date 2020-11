Pedro Gonçalves eleito melhor jogador do arranque do campeonato

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor jogador do campeonato em setembro e outubro, meses em que se jogaram as primeiras jornadas.

O médio-ofensivo do Sporting, de 22 anos, colheu 34,44% dos votos dos treinadores da I Liga, que lhe permitiram juntar este prémio ao de melhor médio. "Pote" superou a concorrência dos avançados Thiago Santana (20,61%), do Santa Clara, e Luca Waldschmidt (7,63%), do Benfica.

Pedro Gonçalves apontou três golos em quatro jogos, no período a que a votação se refere. O internacional português de sub-21 é o melhor marcador do campeonato, com sete golos em seis partidas, registo decisivo para a liderança do Sporting, ao fim de sete jornadas.