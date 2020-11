Antunes treina sem limitações

Vitorino Antunes foi a grande novidade do treino do Sporting desta quinta-feira, de preparação para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Conforme foi possível observar, durante o período do treino aberto à comunicação social, o lateral-esquerdo está recuperado e treinou no relvado, sem limitações, com os restantes companheiros.

Bruno Tabata e Luiz Phellype, ainda lesionados, fizeram trabalho de ginásio. Sebastián Coates, dispensado da seleção do Uruguai devido a lesão, limitou-se a fazer tratamento.

Nuno Santos também esteve ausente, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais.

Ruben Amorim chamou nove jogadores da formação: Pedro Marques, Vasco Gaspar, Loide Augusto, Nicolai Skoglund, Mees de Wit, Tiago Ferreira, Hevertton Santos, Paulo Agostinho e Flávio Nazinho.

Os jovens tiveram oportunidade de se mostrar ao treinador, perante a ausência dos jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Andraz Sporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Zouhair Feddal (Marrocos), Pedro Porro (sub-21 de Espanha), e Maximiano, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes (sub-21 de Portugal).

O Sporting defronta o Sacavenense a 23 de novembro, no Estádio Nacional.